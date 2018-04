Stiri pe aceeasi tema

- Credinciosii sarbatoresc ziua Invierii Mantuitorului, o sarbatoare a bucuriei asemanatoare celei a apostolilor cand l-au vazut pe Iisus Hristos inviat. „Hristos a inviat! Adevarat, a inviat!” este formula de salut cu care incepem prima zi de Paste. Timp de 40 de zile, pana la Inalțarea Domnului. Ziua…

- Invierea Domnului, numita si sarbatoarea Pastilor, adica ziua in care raul si viclenia vor fi lasate deoparte, imbracand haina adevarului si a bucuriei, este cea mai veche sarbatoare a crestinatatii. Este sarbatoarea care a adus omenirii speranta mantuirii si a vietii vesnice, prin sacrificiul lui…

- La ora 24:00, preotii au iesit din altarele lacasurilor de cult pentru a le transmite credinciosilor mesajul "Hristos a inviat" si pentru a le oferi Lumina Sfanta. Sarbatoarea aduce bucuria unica a Invierii Mantuitorului si este asociata cu ritualuri si traditii religioase, printre care si cea a salutului…

- LUMINA SFANTA se aprinde la Ierusalim LIVE VIDEO „Sfanta Lumina” se aprinde deasupra Sfantului Mormant, spunandu-se ca focul se coboara din cer si aprinde lumanarile. Este considerat cel mai vechi miracol din lumea crestina, prima data fiind documentat in anul 1106. Ceremonia este…

- Sarbatoarea crestina cunoscuta sub denumirea de Paste aduce credinciosilor bucuria unica a Invierii Mantuitorului si este asociata cu ritualuri si traditii religioase, printre care si cea a salutului "Hristos a inviat!", "Adevarat a inviat!".

- Mesajele și felicitarile de Paște sunt cel mai frumos și rapid mod de a transmite cuiva gandurile și sentimentele tale, cu atat mai mult cu cat acea persoana nu se afla langa tine. Paștele este una dintre cele mai frumoase sarbatori ale creștinilor și simbolizeaza iubirea nemarginita pe care Dumnezeu…

- 90 de persoane din Cugir și 39 din Vinerea, care in acest an implinesc onorabila varsta de 60 de ani vor avea ocazia sa ia parte la sarbatoarea Pastenilor, un obicei care de mai multe decenii se petrece in Miercurea Mare la Cugir si in Joia Mare in localitatea Vinerea. Pregatirile la Cugir au inceput…

