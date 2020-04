Stiri pe aceeasi tema

- Mesajul primarului din Borșa , Timiș Ion Sorin cu ocazia Sfintelor Sarbatori Pascale! Invierea Domnului sa aduca bucurie in aceasta perioada de suferința pentru noi toți. Lumina Sfanta sa patrunda in toate casele, sa aduca sanatate și speranța pentru vremuri mai bune. Hristos a Inviat!

- Presedintele USR, Dan Barna, le transmite romanilor "Paste Fericit, acasa, cu sanatate si liniste, impreuna si cu gandul la cei dragi", anunța AGERPRES."Paste Fericit, acasa, cu sanatate si liniste, impreuna si cu gandul la cei dragi. Acasa suntem toti in siguranta acum, acasa gasim si regasim…

- Unul din nenumarații deținuți ai regimului comunist care au fost duși in mina din Baia Sprie pentru a fi exterminați a fost și marele duhovnic și Sfant Parintele Justin Parvu. In urma cu mai mulți ani, acesta a vorbit despre cum au sarbatorit deținuții de la acea vreme marea sarbatoare a Invierii Domnului…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj romanilor cu ocazia Sfintelor Sarbatori Pascale:„Va doresc tuturor sa intampinați Sfintele Paști in sanatate și pace sufleteasca!Invierea Domnului este o celebrare a speranței intr-un anotimp al renașterii. Biruința Vieții, acesta este mesajul pascal…

- Dragi maramureșeni, Sarbatoarea Invierii Domnului este pentru noi o sarbatoare speciala. Suntem puși in fața unei provocari dar care nu ne va impiedica sa respectam tradiția in spiritul și conceptul celei mai importante sarbatori a creștinitații, din caminul fiecarei familii, de acasa. Lumina Invierii…

- Militarii romani aflati in misiune in Polonia si Afganistan transmit, cu ocazia sarbatorii de Paste, mesaje catre familiile, iubitele si prietenii aflati in tara. Multi dintre ei aflati pentru prima data in misiune sau departe de familie de Paste, militarii incearca sa respecte traditiile…

- Pentru Mircea Abrudean, Prefectul județului Cluj, Invierea Domnului deja a sosit. Cum altfel ar putea fi explicat faptul ca reprezentantul Guvernului in teritoriu a trimis o felicitare pe care scrie nici mai mult nici mai puțin decit „Hristos a Inviat“. Urare care se face dupa noaptea Paștelui. Mare…

- MESAJE DE PASTE 2020. FELICITARI DE PASTE 2020. URARI ȘI SMS-uri DE PASTE 2020. Avem urari și mesaje potrivite pentru mama, tata, sora, frate, bunic, bunica, verișoara, var, matușa, unchi, soacra, șef, nașa, soție, iubita, prieteni etc! Mesaje de Paște 2020 pentru cei dragi Sper sa nu te ocoleasca…