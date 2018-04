Stiri pe aceeasi tema

- Vopsirea sau incondeierea oualor, innoirea hainelor si oferirea de cadouri aduse de Iepuras sunt cele mai cunoscute obiceiuri de Paste, alaturi de datini locale, precum stropitul fetelor pentru a ramane frumoase tot anul si impodobirea portilor caselor in care sunt tinere nemaritate. Pentru romani,…

- PASTE FERICIT. MESAJE PASTE FERICIT. MESAJE de PASTE fericit 2018. URARI PASTE FERICIT. FELICITARI de Paste. SMS -uri frumoase de Paste. Felicitari cu text de PASTE. Mesaje PASTE FERICIT: Hristos a înviat! Paste fericit alaturi de cei dragi!

- Satul momarlanesc este o vatra plina cu tradiții. Baștinașii din Valea Jiului petreceau Sarbatorile de Paște dupa ritualuri milenare. Era musai ca in Sfanta noapte a Invierii sa mearga la biserica. “Slujba de Inviere se tinea de obicei la ora 24. La sosirea acasa de la slujba de Inviere, membrii…

- Lumina Sfanta a Invierii sa aduca tuturor pace in suflet, incredere si speranta, sanatate, alaturi de cei dragi! Hristos a Inviat! Cornel Constantin Ionica, Primarul Municipiului Pitesti

- In Joia Mare se praznuieste spalarea picioarelor apostolilor de catre Hristos, Cina cea de Taina, la care s-a instituit Taina Impartasaniei (Euharistia), rugaciunea din gradina Ghetsimani si vinderea Domnului de catre Iuda. In seara acestei zile, crestinii merg la Denia celor 12 Evanghelii. Joia…

- 90 de persoane din Cugir și 39 din Vinerea, care in acest an implinesc onorabila varsta de 60 de ani vor avea ocazia sa ia parte la sarbatoarea Pastenilor, un obicei care de mai multe decenii se petrece in Miercurea Mare la Cugir si in Joia Mare in localitatea Vinerea. Pregatirile la Cugir au inceput…