- La ora 24:00, preotii au iesit din altarele lacasurilor de cult pentru a le transmite credinciosilor mesajul "Hristos a inviat" si pentru a le oferi Lumina Sfanta. Sarbatoarea aduce bucuria unica a Invierii Mantuitorului si este asociata cu ritualuri si traditii religioase, printre care si cea a salutului…

- Vinerea Mare. Credinciosii au un motiv crucial pentru a tine post negru în Vinerea Mare. Este ziua în care ne amintim ca oamenii l-au omorât pe fiul lui Dumnezeu, pe Dumnezeu însusi.

- Crestinii ortodocsi intra azi in Saptamana Mare, ultima din postul Pastelui. E o perioada in care multi isi amintesc de patimile lui Iisus Hristos. In serile din aceasta saptamana se oficiaza in biserici slujbele numite Denii, in cadrul carora sunt retraite ultimele gesturi si cuvinte ale lui Iisus…

- In bisericile ortodoxe si greco-catolice, credinciosii au participat la Liturghia care aminteste de Intrarea Domnului in Ierusalim, de Florii. La finalul slujbei au fost sfintite ramuri de salcie si finic, care simbolizeaza ramurile purtate in maini de cei care l-au intampinat pe Iisus la intrarea in…

- Biserica Ortodoxa Romana ii celebreaza luni, 22 ianuarie, pe Sfantul Apostol Timotei, pe sfantul Anastasie Persul, pe sfinții Mucenici Manuil, Gheorghe, Petru, Leon, Sioniu, Gavriil, Ioan, Parod și pe alți 377 de mucenici. Sfantul Apostol Timotei Sfantul Apostol Timotei s-a nascut din tata pagan elin…

- Astazi se incheie oficial sarbatorile de iarna. Crestinii ortodocsi de stil vechi praznuiesc Boboteaza, ziua in care a fost botezat Iisus Hristos in apele Iordanului. In biserici sunt oficiate servicii divine si este pregatita agheasma mare.

- Calendar ortodox 12 ianuarie. Credinciosii ortodocsi o pomenesc, joi, pe Sfanta Tatiana. Aceasta sfanta mucenita era de neam din Roma cea veche, si a trait pe timpul imparatiei lui Alexandru. Tatal ei a indeplinit de trei ori dregatoria de consul, iar in timpul imparatului Alexandru Sever (222-235)…