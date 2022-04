Stiri pe aceeasi tema

- IPS Andrei, Arhiepiscopul Clujului le-a transmis credincioșilor tradiționala Scrisoare Pastorala inainte de Sfintele Paști.IPS Andrei Andreicuț, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului si Clujului si Mitropolitul Clujului, Maramuresului si Salajului se adreseaza inainte de Sarbatorile Pascale, cu obișnuita…

- Crestinii ortodocsi si greco-catolici vor sarbatori, in 24 aprilie, Invierea Domnului. Mai jos, programul slujbelor Manastirii Greco-Catolice Basești in Saptamana Patimilor si de Praznicul Invierii Domnului. Joi: 21.04.2022 – ora 9.00 Vecernia unita cu Liturghia Sfantului Vasile cel Mare, la manastire…

- Crestinii ortodocsi si greco-catolici vor sarbatori, in 24 aprilie, Invierea Domnului. Mai jos, programul slujbelor Parohiei Ortodoxe Fauresti in Saptamana Patimilor si de Praznicul Invierii Domnului. Miercuri: Spovedanie și Impartașanie la casele credincioșilor bolnavi, de la ora 7:30, urmata de Spovedanie…

- Un Paste fericit, luminos, bucurii si sperante implinite pentru toti locuitorii comunei Raca. Hristos a Inviat! Primar, Nicușor Sorin PopescuThe post Nicușor Sorin Popescu, primarul comunei Raca, mesaj de Sfintele Paști first appeared on Universul argesean .

- Fie ca Lumina Invierii sa va umple sufletul de speranta, liniste, bucurie si iubire! Pentru toti locuitorii comunei Albeștii de Argeș, Hristos a Inviat! Primar, Gabriel PopaThe post Gabriel Popa, primarul comunei Albeștii de Argeș, mesaj de Sfintele Paști first appeared on Universul argesean .

- Peste un milion și jumatate de romani, alaturi de alți peste un miliard de credincioși catolici și protestanți din intreaga lume, sarbatoresc la 17 aprilie Invierea Domnului. Este prima sarbatoare pascala care se desfașoara fara restricții, dupa ce in precedenții doi ani, ceremoniile religioase au fost…

- In lumina zilelor sfinte, cand Biserica Romano-Catolica serbeaza Invierea Domnului, iar comunitatea se imbraca in veșmantul stralucitor al bucuriei și al speranței divine, adresez tuturor credincioșilor romano-catolici urarea: Cristos a Inviat! Dumnezeu sa ne daruiasca tuturor pace in inimi și…

- Fie ca Sfintele Paști sa va lumineze sufletul și casa, sa va aduca numai bucurie și sanatate. Locuitorilor comunei Carastelec, angajaților primariei, dar și colaboratorilor noștri le transmit sa aiba parte de multa caldura, pace și liniște in suflet.Hristos a Inviat!FALUVEGI Francisc, Primarul comunei…