- Dupa ce anterior reprezentantii Guvernului vorbeau despre o crestere economica modesta de doar 0,3%, acum ministrul Economiei, Sergiu Gaibu, spune ca, in acest an, Republica Moldova va inregistra o stagnare economica, noteaza IPN.

- Ministrul Economiei, Sergiu Gaibu, a vorbit despre produsele care ar putea fi deficitare in Republica Moldova, in timpul apropiat. Printre cele menționate de ministru este doar hrișca. „Este un produs preponderent crescut in Ucraina și Rusia. Crește in foarte puține țari, in Moldova nu, de aceea cel…

- Razboiul din Ucraina si criza energetica de pe plan mondial sunt principalii factori care determina cresterea galopanta a preturilor in Republica Moldova. O spune ministrul Economiei, Sergiu Gaibu, potrivit caruia volumul importurilor din cele 3 state implicate direct sau indirect in razboi (Rusia,…

- „Republica Moldova are in cele trei tari - Ucraina, Belarus si Rusia - 15% din exporturi. Sintem intr-o situatie mult mai buna fata de anul 1998, cind a fost o criza majora si doar catre Rusia aveam 60% dintre exporturi. O situatie similiara a fost si in 2006, cind a fost provocata o criza vis-a-vis…

- Republica Moldova este mult mai putin dependenta de Rusia in privinta exporturilor, fata de acum 10-15 ani. O spune ministrul Economiei, Sergiu Gaibu, potrivit caruia, Moldova nu este semnificativ afectata de sistarea exporturilor spre Ucraina, Belarus si Federatia Rusa, noteaza IPN.

- In contextul situației din Ucraina și ingrijorarile semnalate de catre publicul larg in legatura cu prezența anumitor produse de consum in magazinele din Republica Moldova, ministerul economiei poarta discuții intense cu asociațiile de business, sectoarele economice și colegii de la Ministerul Agriculturii…

- Exportul din Republica Moldova spre Ucraina și spre Rusia este intrerupt, din cauza razboiului din țara vecina, iar importul din aceste doua state este și el dificil, dar se cauta soluții. Declarația a fost facuta de prim-ministra Natalia Gavrilița, in cadrul conferinței de presa susținute dupa ședința…

- Refugiații din Ucraina se vor putea angaja in cimpul muncii in Republica Moldova. Anunțul a fost facut astazi de ministrul Economiei, Sergiu Gaibu, in cadrul conferinței de presa. Gaibu a anunțat urmatoarele decizii luate de Guvern privind gestionarea fluxului de refugiați ucraineni: -de a excepta de…