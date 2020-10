Hreanul este o radacinoasa bogata in nutrienti , o planta rezistenta atit la temperaturi joase, cit si la seceta. Radacina de hrean are numeroase proprietati curative si contine numeroase vitamine, C, A, B1,B2, saruri, minerale de fier, potasiu, calciu, magneziu, aspargina, uleiuri volatile. Mirosul intepator al radacinii se datoreaza sulfurii de alil, care se regaseste si in usturoi , dar si in c