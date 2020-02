(P) Sarcina nu este nici perioada in care sa mananci pentru doi, nici „pauza” pe care ti-o oferi de la a avea grija ce mananci, punand asta pe seama poftelor. Fara sa cazi in extrema cealalta, in care sa-ti interzici orice mici placeri de dragul mancatului sanatos, alimentatia in sarcina poate fi o reala provocare.