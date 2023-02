Hrană sănătoasă și hrană nesănătoasă Alimentele neprelucrate de origine vegetala trebuie sa ocupe un loc important, atat in cadrul alimentatiei persoanelor sanatoase, cat si al celor bolnave. Doar aceste produse contin materiale de balast (fibre) si substante antioxidante , principii care ajuta organismul sa faca fata stresului psihic si al celui oxidativ, prevenind sau chiar vindecand o serie de afectiuni. Este foarte important, pe de alta parte, sa se acopere cerintele organismului in toti aminoacizii esentiali, substante din care se formeaza toate proteinele din corpul nostru. In conditiile stresului psihologic si al celui climatic,… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

