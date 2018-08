Stiri pe aceeasi tema

- Fie ca adori sau nu acest anotimp, adaptarea la temperaturile ridicate și protejarea pielii de razele ultraviolete sunt absolut necesare. Iata cateva substanțe nutritive esențiale pentru organism vara. Orice femei iși dorește sa aiba o piele hidratata și catifelata, mai ales in perioada estivala, cand…

- Cartofii, fructele proaspete, alte legume si conservele de legume s-au scumpit cel mai mult din categoria produselor alimentare in luna mai, comparativ cu aprilie, dar si fata de decembrie 2017, in timp ce scaderi de preturi s-au consemnat la oua, citrice si zahar. Potrivit datelor Institutului National…

- Fructele, legumele, semințele, peștete sunt alimente care iți aduc nutrimentele necesare pentru protejarea pielii de efectele razelor ultraviolete, informeaza exquis.ro.Vitamina ESavoarea unica si calitatile nutritionale ale uleiului de masline l-au facut subiectul multor studii stiintifice.…

- Romania este una dintre tarile care au cele mai curate culturi, dat fiind faptul ca numarul de tratamente este redus, iar cantitatea de substante ce se aplica se face intr-o doza moderata, a declarat, la Targoviste, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, Petre Daea. Acesta a mai sfatuit consumatorii…

- In piețele din Romania au aparut cireșe de import, la un preț piperat. Specialiștii susțin ca acestea ar putea fi extrem de periculoase pentru sanatatea consumatorilor. Pe etichete, cumparatorii sunt avertizați ca fructele sunt tratate cu imazilil și thiabendazole, iar coaja acestora nu este recomandata…

- Pe etichetele cireșelor din import de la supermarketuri, cumparatorii sunt avertizați ca fructele sunt tratate cu imazilil și thiabendazole, iar coaja acestora nu este recomandata pentru consum. Cele doua substanțe fac parte din categoria pesticidelor și pot duce la apariția cancerului, informeaza B1…