- Preoții din Parohia Iosefin, Fundația „Preot Ioan Olariu” și Societatea Femeilor Creștine Ortodoxe au pregatit, cu ajutorul oamenilor care vin la biserica, hrana calda și pachete pentru zeci de familii in prag de Craciun.

- Fundația „Turnul Pompierilor” in parteneriat cu NSM MOTORSPORT organizeaza in acest an „Caravana lui Moș Craciun”, care urmarește sa aduca bucurie și zambete copiilor și persoanelor nevoiașe. Caravana va porni spre persoanele vizate in data de 20 decembrie, iar persoanele care doresc sa se alature acțiunii…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, anunța ca a alocat fondurile pentru persoanele cu dizabilitați, pentru adulți - banii aferenți lunii octombrie, iar pentru copii - banii aferenți lunii noiembrie, precum și fondurile pentru familiile monoparentale și pentru stoparea abandonului școlar.…

- Fundatia parohiala „Preot Ioan Olariu” din Timișoara sprijina, prin servicii sociale, medicale, culturale si educationale oamenii din Parohia Iosefin și din Timișoara. Fundația aniverseaza 12 ani de fapte bune.

- Cuantumul indemnizației unice la nașterea copilului va fi majorat, anul viitor, cu 1160 de lei. Astfel, din 1 ianuarie 2021, aceasta prestație va fi 9459 de lei. Guvernul Chicu mai anunța creșterea cu 100 de lei a indemnizației pentru ingrijirea copilului. Prestația lunara de 740 de lei va fi achitata…

- Instituția Prefectului Argeș a recepționat joi 8373 de tichete sociale pentru mese calde, sub forma de carduri electronice. In perioada imediat urmatoare, reprezentanții primariilor din județ vor ridica de la sediul Instituției Prefectului tichetele electronice și le vor distribui persoanelor beneficiare.…

- Persoanele care cresc și educa patru și mai mulți copii vor beneficia de asigurare medicala acoperita de stat. Despre asta anunța CNAM pe pagina sa oficiala. Asta in contextul in care Regulamentul privind acordarea/suspendarea statutului de persoana asigurata in sistemul asigurarii obligatorii de asistenta…

- Este un moment de solidaritate, in care oricine poate pune umarul in lupta cu inamicul invizibil COVID-19. Suntem increzatori ca impreuna vom traversa aceasta perioada, mai puternici si mai uniti.In aceste momente dificile pentru sistemul medical, pentru fiecare dintre cetateni, Crucea Rosie Dambovita…