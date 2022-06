Stiri pe aceeasi tema

- In miez de luna Mai, pentru ca este ziua Domnului, Biserica randuiește a ne ține inca aproape de Ierusalimul Invierii. Spre a nu ne pierde nadejdea in venirea Mangaietorului. Și pentru a ințelege faptul ca Dumnezeu S-a facut Om pentru ca omul sa nu fie lipsit de ajutor in vindecare. Nu intamplator,…

- Nici autoritațile noastre și nici presa nu par a fi preocupate de anumite particularitați ale situației din Ucraina, și care nu au fost generate de razboi ci doar amplificate. Oricum, nici inainte de inceperea ostilitaților nu era cine știe ce democrație in țara vecina, insa, acest mic amanunt nu a…

- Hristos a Inviat ! spun parinții și Adevarat a Inviat ! raspund credincioșii pelerinajului organizat, cu mila lui Dumnezeu și binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Ioachim, Arhiepiscop al Romanului și Bacaului, de catre parohia Margineni și parohia Luncani, prin intermediul Centrului de Pelerinaj…

- Cand cineva este jefuit sau este supus unei harțuirii pe strada, cei mai mulți oameni trec pe langa acea persoana ca și cum nimic nu s-ar fi intamplat. Uneori, nimeni nu se oprește sa ajute. De fapt, cu cat sunt mai mulți oameni prezenți, cu atat este mai puțin probabil ca vreo persoana sa intervina.…

- – Versul, fraza care v-au tulburat cel mai mult?… – „Ajung pe mine insumi a nu ma mai cunoaște” – Eminescu. Am descoperit acest vers-profetic, candva, in adancile mele tinereți, cand, deși „eram mult mai prost pe atunci” (Dan Barbilian), credeam sa știu tot… Fericita perioada a vieții! Intrebandu-ma…

- Intr-o tableta din 20 martie a.c., ,,Somnul etern (fara Dumnezeu, discursuri și negocieri; doar razboi sangeros)”, notam: ,,Specia umana a ajuns din nou de tot plansul. Incepe sa-mi fie rușine de faptul ca sunt om”. O cititoare, plina de respect, mi-a spus ca ,,acest lamento, de tip cioranian, este,…

- Am fost, ca turist, la Borodino; 125 km de Moscova. In 1812, aici, razboiul a avut peste 70. 000 de victime. Napoleon vs. Kutuzov. Mereu m-am intrebat: ce cauta Napoleon acolo?… Am fost, ca turist, prin 1985, la Sankt Petersburg. Ghidul ne-a invitat și pe fostul front, devenit muzeu in aer liber. Aici,…

- Suntem in duminica numita a Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca, a cincea din Postul cel Mare al Paștelui și ultima din cuprinsul celor patruzeci de zile care se termina in vinerea dinaintea sambetei Sfantului Lazar. Ne straduim a ramane pironiți și pecetluiți intru bucuria inmiresmata a iubirii lui Dumnezeu,…