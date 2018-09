Hramul Mănăstirii Săpânța Peri Vineri, 14 septembrie 2018, cu prilejul Praznicului Inalțarii Sfintei Cruci, Preasfințitul Parinte Timotei Satmareanul, arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureșului și Satmarului, a savarșit Sfanta liturghie cu ocazia hramului Manastirii Sapanța Peri, inconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Din soborul slujitor au facut parte Pr. Vasile Aurel Pop, protopopul de Sighet, Pr. Iustin Luțai, parohul […] The post Hramul Manastirii Sapanța Peri appeared first on eMaramures . Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

