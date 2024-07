Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 20 iulie 2024, a fos ziua de praznuire a Sfantului și slavitului Prooroc Ilie Testiviteanul. The post LITURGHIE ARHIEREASCA Hramul Manastirii Dealu Mare, Protopopiatul Lapuș first appeared on Informatia Zilei .

- Sambata, 6 iulie, Preasfințitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Romane a Maramureșului și Satmarului va binecuvanta capela de cimitir din Parohia Ortodoxa Giurtelecu Hododului, Protopopiatul Carei, județul Satu Mare, dupa care va savarși Sfanta Liturghie. Duminica,…

- Duminica, 23 iunie, de slavitul Praznic al Pogorarii Sfantului Duh – Cincizecimea, Rusaliile, Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului va sluji impreuna cu Preasfințitul Parinte Timotei Satmareanul in spațiul de sus al Catedralei Episcopale „Sfanta Treime” din Baia Mare. La…

- Duminica, 9 iunie, a 6-a dupa Paști, Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, va sluji la Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Municipiul Baia Mare. Duminica, 9 iunie, Preasfințitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Romane a Maramureșului…

- Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, a savarșit Sfanta Liturghie la Biserica „Sfantul Iosif Marturisitorul” din Baia Mare, la implinirea a 20 de ani de la tarnosire, duminica, 2 iunie. Raspunsurile la Sfanta Liturghie au fost date de Grupul psaltic „Theologos”, dirijat…

- Duminica, 12 mai 2024, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a fost delegatul Preafericitului Parinte Patriarh Daniel pentru slujba de tarnosire a bisericii “Sfantul Dumitru Izvoratorul de Mir” din Poienile de sub Munte, parohie din Protopopiatul Ucrainean, aflat sub jurisdictia…

- Duminica, 12 mai– a doua dupa Paști, a Sfantului Apostol Toma – Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, va oficia slujba de tarnosire și va savarși Sfanta și Dumnezeiasca Liturghie la Parohia Ortodoxa „Sfantul Mare Mucenic Dimitrie” din Poienile de sub Munte din Vicariatul…

- Sambata, 4 mai 2024, la ora 24,00, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a savarsit slujba Invierii Domnului la catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Baia Mare, in fruntea unui numar impresionant de credinciosi, peste 10.000, care au venit multi ca niciodata ca sa se…