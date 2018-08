Hramul istoric al Parohiei Tunari. Al doilea praznic închinat Sfinților Martiri Brâncoveni Ziua care a urmat Adormirii Maicii Domnului a fost, in parohia pastorita cu multa dragoste de parintele Grigore Moraru, de la Tunari, o zi cu mare insemnatate religioasa și istorica. Ziua in care Sfinții Martiri Brancoveni, cei mai mari mucenici pe care i-a dat vreodata poporul roman, au fost omagiați ca niște adevarați eroi ai Ortodoxiei. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 416, ediția print Joi, 16 august. S-a scurs deja un an de cand, in inima comunei Tunari, in parohia care-i poarta numele, se inalța semeața o biserica noua, inchinata Sfinților Martiri Brancoveni, mari facatori de… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldeilfov.ro…

