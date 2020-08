Stiri pe aceeasi tema

- Spania continua sa aiba mari probleme din cauza numarului mare de infectari cu coronavirus. In ultimele 24 de ore au fost raportate aproape 3000 de cazuri noi, ceea ce a alertat autoritațile care au decis sa ia noi masuri.

- Daca va creste numarul de persoane infectate la peste 1.000 – 1.200, pe zi, Romania se apropie de un prag de risc, iar masurile restrictive vor fi inevitabile. Autoritațile intenționeaza sa aplice restricții locale și chiar carantina in zonele in care exista focare. In ultimele 24 de ore au fost raportate…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca in cursul zilei de astazi autoritatile ungare au anuntat noile masuri privind conditiile de intrare pe teritoriul Ungariei, masuri care vor intra in vigoare miercuri, 15 iulie 2020, de la ora 00.00. Conditiile de intrare vizeaza clasificarea statelor de provenienta…

- Autoritatile municipiului Buzau anunta ca incepand de marti, 14 iulie, incep lucrarile la proiectul de punere in valoare a canalului Iazul Morii, pe strada Frasinet, prin amenajarea unui spatiu de recreere”. Prin urmare, circulatia autovehiculelor pe strada Frasinet va fi restrictionata.

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu vorbește, in direct la Adriana Nedelea LA FIX, despre dreptul presei la informare cand este vorba de situații care ar putea pune in pericol sanatatea publica, in contextual epidemiei de coronavirus, dupa ce o televiziune care informeaza și are mesaje prin care face…

- Autoritațile ar putea impune noi restricții, daca situația epidemiologica din Romania se inrautațește, a confirmat duminica seara, la Digi24, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat.

- Mai bine de jumatate dintre țarile Uniunii Europene (UE) au impus diferite forme de restricții romanilor sau cetațenilor care vin din țara noastra, potrivit informațiilor prezentate pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe (MAE). Acestea variaza de la interzicerea totala a accesului la autoizolarea…

- Autoritatile din Coreea de Sud au avertizat ca ar putea reimpune masuri stricte privind distantarea sociala dupa ce in tara a fost inregistrata o crestere a numarului de contaminari cu noul coronavirus.