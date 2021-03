Stiri pe aceeasi tema

- Numarul contractelor de munca inregistrate cu un salariu lunar brut de 10.000 de lei sau mai mult a ajuns la 236.787 pe 23 februarie, conform datelor de la Inspectia Muncii obtinute de Ziarul Financiar. Citește și: SURSE - Madalina Dobrovolschi, favorita sa devina șefa televiziunii publice…

- Noi proteste in Romania, dupa ce ieri in mai multe orașe din țara au ieșit angajații din sanatate și pensionarii. Bugetarii sunt nemulțumiți de faptul ca salariile din Romania au fost inghețate. Un reprezentant Publisind a explicat ca legislația care reglementeaza salariile din Romania nu poate fi…

- Salariul mediu net a fost de 3411 lei în noiembrie, iar în administrația publica câștigurile nete erau cu 50% mai mari decât media, potrivit datelor furnizate miercuri de Institutul Național de Statistica. Masura înghețarii salariilor în sectorul public pe fondul…

- Președintele Klaus Iohannis a afirmat ca nu poate fi vorba de marirea unor salarii ale bugetarilor in 2021, inainte de ieșirea din criza economica și ca masura inghețarii i se pare una justa, in contextul pandemiei de coronavirus care a afectat Romania.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat marti, la Cotroceni, ca este normala inghețarea salariilor angajaților la stat. „Masura inghetarii salariilor mi se pare una justa. Suntem in plina pandemie, suntem in criza economica, suntem in faza in care incercam prin vaccinare si restrictii sa terminam epidemia…

- „Masura inghețarii salariilor mi se pare una justa. Suntem in plina pandemie, suntem in criza economica, suntem in faza in care incercam, prin vaccinare și restricții, sa terminam epidemia la noi. Economia a suferit, s-a contractat, sunt mai puțini bani la buget, nu poate fi vorba de marirea unor lefuri…

- ​Președintele Klaus Iohannis conssidera ca decizia înghețarii salariilor bugetarilor este „una justa”, precizând ca economia s-a contractat în perioada pandemiei, iar „concluzia e simpla: sunt mai puțini bani la buget”.„Masura este una justa, suntem…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat marti, la Cotroceni, ca este normala inghețarea salariilor angajaților la stat. Citește și: Guvernul Cițu introduce 'taxa pe ambalaj': La cumparaturi vei achita cate 50 de bani in plus pentru fiecare sticla sau doza cu bere, apa, suc . „Masura…