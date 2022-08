Stiri pe aceeasi tema

- Claudiu Nasui, deputat USR si fost ministru al Economiei, atrage atentia asupra intentiei Coalitiei PSD-PNL de a pune mana pe banii romanilor din Pilonul 2 de pensii. Un nou plan de nationalizare a Pilonului 2 este in lucru in ministerul condus de Adrian Caciu, doar ca, fata de epoca Dragnea, planul…

- Daniel Cadariu i-a multumit, luni, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ministrului Educatiei, Sorin Cimpeanu, pentru disponibilitatea la dialog despre invatamntul dual. ”Situatia resurselor umane din Romania reprezinta in primul rand o provocare privind conectarea sistemului educational…

- Uniunea Europeana vrea sa se asigure ca parinții au dreptul sa se ocupe de copiii lor fara sa iși sacrifice cariera. Prin urmare toate țarile europene, inclusiv Romania, trebuie sa-și armonizeze legislația in așa fel incat parinții care au copii mici sa beneficieze de anumite drepturi. Normele prevad…

- PNL Alba se implica in redactarea celui mai important „manual”. Cel in ale carui pagini apare perspectiva, fața de noile propuneri de legi ale educației, data de dascali, parinți, de studenți și elevi, directori de instituții de invațamant, bresle și organizații profesionale, practic de baza in jurul…

- Deși pare ca angajatorii se plang veșnic de faptul ca nu gasesc forța de munca, cifrele arata ca umarul de angajați din piața muncii a scazut semnificativ in ultimii ani. daca in anul 2019, in Romania erau angajate 4,2 milioane de persoane (similar cu...

- Lumea intreaga se confrunta cu o criza a competențelor. Un raport al Comisiei pentru educație și UNICEF arata ca aproape trei sferturi dintre tineri din 92 de țari, printre care și Romania, nu au competențele necesare angajarii. Doar in țara noastra avem aproape 800 de mii de tineri care intra pe piața…

- Marius Budai, ministrul Muncii, a anuntat ca angajatorii din mediul privat pot majora salariile cu 200 de lei, iar aceasta crestere nu va fi taxata de catre stat, scrie news.ro . Marius Budai a fost intrebat, duminica, la Antena 3, daca urmeaza majorarea angajatilor din mediul privat. „Este o masura…

- Radu Turcescu a fost actorul principal in rezolvarea unora dintre cele mai rasunatoare crize de imagine ale unor firme extrem de cunoscute de pe piața din Romania. Jucatori activi, comercianți și antreprenori de renume au trecut prin situații delicate, dificil de gestionat, dupa ce au fost ținta unor…