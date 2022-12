Stiri pe aceeasi tema

- Romania funcționeaza, de la inceputul acestei luni, ca punct nodal pentru aprovizionarea cu gaze a Ungariei și, mai nou, a Ucrainei și Republicii Moldova, dupa ce, prin conexiunea cu Bulgaria primim gaze de la vecinul nostru din sud. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Traditia de crestere a cailor Lipitani din Romania a fost inclusa in Patrimoniul UNESCO . Romsilva opereaza doua herghelii de rasa lipițana in județul Brașov, la Sambata de Jos, și in orașul Beclean din județul Bistrița-Nasaud. Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a felicitat, vineri, institutiile care…

- Operatorii de sisteme de transport de gaze și principalele companii de infrastructura energetica din cele patru țari convin asupra interconectarii rețelelor lor pentru a permite fluxuri bidirecționale de gaze naturale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Politic Declarație politica / Deputat Florin Piper-Savu: Creșterea salariului minim – parte integranta a politicilor socio-economice noiembrie 23, 2022 09:42 Cele mai recente date Eurostat impart țarile europene in 3 grupuri in ceea ce privește nivelul salariilor minime. Prima grupa include…

- Observam cu o continua dezamagire faptul ca acest sector de autoritate din cadrul ASF, care se pretinde supraveghetorul pieței de asigurari, in loc sa semnaleze faptul ca profiturile raportate de asiguratori au crescut cu 200% in ultimele 12 luni, ca urmare a majorarii tarifelor RCA și a neplații daunelor,…

- ”Consiliul Concurentei recomanda eliminarea prevederilor legale care obliga companiile din domeniul consultantei fiscale si auditului financiar sa fie detinute de actionari profesionisti in aceste domenii. Recomandarea vine in urma studiului derulat pe aceasta piata si pus in dezbatere publica”, informeaza…

- Ungaria se pregatește intens pentru o iarna grea. Nivelul de incarcare al depozitelor de gaze naturale din Ungaria este in prezent de 75%, mult peste media UE, raportat la consumul anual de gaze naturale, a anuntat ministrul Laszlo Palkovics, la conferinta Portfolio Energy Investment

- Marea Britanie, Spania și Italia au decis sa introduca taxe speciale pentru companiile de petrol și gaze care au obținut profituri uriașe in ultimele luni. La fel Grecia si Ungaria. In Romania, așa cum știm, avem deocamdata Companiile care au profituri suplimentare ca urmare a crizei pe piața energiei…