HR PepsiCo: cea mai mare provocare este retentia oamenilor in companie. Daca nu pleaca in primii cinci ani, raman mult alaturi de noi

- Cu peste 20 de milioane de pasageri transportati in anul 2018 si profit de peste 2, 5 milioane de euro, CT BUS a fost desemnata cea mai performanta companie de transport public din Romania. In clasamentul celei mai importante reviste de profil din tara, compania de transport public din orasul nostru…

- Deficitul de personal de pe piața muncii și dificultațile intampinate de angajatori in a gasi angajați care sa corespunda nevoilor conduc de multe ori la compromisuri din partea companiilor. Daca ar trebui sa aleaga cați angajați din companie sa pastreze pe criteriul eficienței și al rezultatelor muncii…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a imbunatatit estimarea de crestere a economiei Romaniei in acest an cu 0,8 puncte procentuale, la 4%, mentionand ca avansul este sustinut in mare parte de consum, in timp ce previziunea pentru 2020 a fost mentinuta la 3,2%.Deficitul…

- Deficitul bugetar in primele noua luni ale acestui an s-a ridicat la 27 miliarde de lei, respectiv 2,6% din Produsul Intern Brut (PIB), depasind deja limita estimata de Guvern pentru acest an, de 2,55% din PIB.

- Un show de televiziune bizar, numit „Meat the Family”, care se bazeaza mai degraba pe un experiment social a șocat intreg internetul. In cadrul show-ului sunt prezentate patru familii pe parcursul a trei saptamani din viata lor in care trebuie sa petreaca timpul cu animalul a carui carne le place cel…

- "Banii pentru plata pensiilor sunt prinsi in buget. Deci, informatia cu gaura in buget nu e reala. De altfel, o sa prezentam un bilant cu toate cifrele reale si o sa vedem cum "greaua mostenire" va fi gestionata de Guvernul Ludovic Orban. Pe langa toate lozincile politice, va spnn cu simt de responsabilitate…

- Deficitul bugetului consolidat a urcat la 2,1% din Produsul intern brut dupa primele opt luni din acest an, respectiv 21,9 miliarde de lei, potrivit datelor publicate de Ministerul Finantelor Publice. In perioada ianuarie - iulie, bugetul general consolidat a consemnat un sold negativ…

- Deficitul comercial al Romaniei a crescut la 9,48 miliarde de lei in primele sapte luni ale anului, cu 1,89 miliarde de euro in plus fata de cel inregistrat in perioada similara a anului trecut, potrivit datelor comunicate luni de Institutul National de Statistica. In perioada ianuarie…