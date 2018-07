HR amplificat: Cum folosim realitatea virtuala si serious games?

Stiri pe aceeasi tema

- Mulți dintre cei care sufera un atac vascular cerebral raman paralizați total sau parțial. Alții iși pierd abilitatea de a vorbi. Cel mai nou tratament, spun specialistii, ar fi terapia cu celule stem, care...

- Realitatea virtuala va deveni mult mai atractiva si mai interesanta decat varianta ei reala, este una dintre predictiile "sumbre" ale scriitorului american de SF & Fantasy Pierce Brown, care marturiseste intr-un interviu acordat News.ro ca "acest lucru va duce la scaderea interactiunii umane…

- Tudor Chirila ar putea candida pentru postul de primar general! Vedeta PRO TV este curtata de PNL pentru a candida la Primaria Bucureștiului, anunța Realitatea TV.Potrivit unor surse din conducerea PNL, liberalii au purtat discuții cu oameni din afara partidului pentru funcția de edil al Bucureștiului.…

- Teatrul Odeon gazduieste sambata o editie a evenimentului One Night Gallery. Lucrarile artistei Raluca Bararu vor transforma spatiul din Calea Victoriei 40 in interior, cat si pe fatada, in spatiul virtual. Artista a vorbit pentru MEDIAFAX despre intalnirea dintre arta si tehnologie.

- Un „comunicat” care ar fi fost obținut in exclusivitate de Realitatea TV din partea GRECO a reușit sa starneasca un scandal in societatea romaneasca. Pe de o parte, ministrul Justiției, Tudorel Toader susține ca nu a nu exista un astfel de comunicat, ci este doar o corespondența la nivel de secretariat.…

- Oricine poate sa fie toreador pentru cateva minute. Cu ajutorul unui joc virtual, turistii din Madrid isi pot incerca taria de caracter in fata unui taur, la doar cativa metri de locul in care toreadorii fac acest lucru in realitate.

- PSD a decis soarta Poștei Române. Presedintele social-democratilor, Liviu Dragnea, a declarat luni, dupa sedinta BPN al PSD, ca nu se pune problema privatizarii Postei Române, informeaza Realitatea TV.

- O porțiune a strazii Burebista din sectorul Botanica al capitalei va fi blocata parțial pâna pe data de 30 iunie 2018. Motivul sistarii temporare a circulației rutiere pe aceasta porțiune este executarea unor lucrari de reparație capitala a rețelelor termice, de catre întreprinderea…