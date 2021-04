HPI | Ce este potențialul intelectual ridicat și cum să-l identificăm HPI este acronimul folosit pentru a desemna High potential personality (potențial intelectual ridicat), care se caracterizeaza printr-o anumita funcționare intelectuala care confera abilitați peste normal. Dar la ce ne referim cu adevarat atunci cand vorbim despre un potențial intelectual ridicat? Potențialul intelectual ridicat se caracterizeaza prin o anumita funcționare neurologica... The post HPI | Ce este potențialul intelectual ridicat și cum sa-l identificam appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat, vineri seara, lista zonelor considerate cu risc epidemiologic ridicat, persoanele care vin din acestea urmand a fi plasate in carantina Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat in sedinta de astazi, 19 martie 2021,…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgenta adopta hotararea nr.17 din data de 14 martie 2021, privind aprobarea listei țarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a povestit, la Digi24 , cum a fost ridicat de militieni inainte de 1989 si ce practici foloseau acestia asupra cetatenilor. Cristian Tudor Popescu crede ca politistii care au torturat doi tineri au preluat comportamentele abuzive de la militienii vech. Cristian Tudor…

- ”Aceasta este cu siguranța cea mai puternica explozie din craterul sudic care a fost descoperit in 1971. Nu am vazut astfel de explozii de ani de zile, dar in acest moment nu exista niciun risc pentru populație, in afara de fumul care poate crea probleme de respirație pentru cateva ore și cenușa care…

- Cotatia petrolului a atins cel mai ridicat nivel din ultimele 13 luni. Pretul barilului a depasit 60 de dolari atat la bursa din Londra cat si la cea din New York - cel mai ridicat nivel din ianuarie 2020.

- Arheologii de la University College London sunt de parere ca au descoperit originile complexului neolitic Stonehenge, dupa ce au gasit ramasitele unui stravechi monument circular din piatra in Tara Galilor, care ar fi putut fi dezmembrat si reconstruit apoi, dupa cateva secole,

- Radacinile razboiului din Vietnam trebuie cautate in cadrul crizei indochineze (avand ca motivație lupta de eliberare de sub ocupația franceza), izbucnita la sfarșitul celui de-al Doilea Razboi Mondial și care s-a sfarșit, teoretic, odata cu semnarea acordurilor de la Geneva, in 1954. Spunem teoretic,…

- Institutia Prefectului din Judetul Tulcea a transmis un mesaj pe pagina oficiala de Facebook privind relaxarea restrictiilor.Pe fondul inregistrarii unei rate de incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor de imbolnavire cu SARS CoV 2 de peste 1,5 cazuri la 1.000 locuitori la nivelul Municipiului…