- ​Meta (Facebook) va face pentru prima oara concedieri masive și va renunța la multe mii de angajați, scrie Wall Street Journal , care adauga ca anunțul ar putea veni miercuri. Meta are 87.000 de angajați și cotația acțiunilor a scazut cu 70% in acest an, conform News.ro. Facebook a tot angajat oameni,…

- Compania suedeza Electrolux, cel mai mare producator de electrocasnice din Europa, prezenta și in Romania, va concedia 4.000 de angajați la nivel global, dintr-un total de circa 50.000 de persoane, urmand sa suporte o taxa de restructurare de aproximativ 100 de milioane de dolari, informeaza profit.ro.…

- Am aflat care este gigantul care angajeaza sute de oameni in Romania. Compania a mai angajat 300 de persoane anul acesta, iar pentru locurile vacante de munca puse la dispoziție acum salariul este atractiv. Așadar, unde trebuie sa se adreseze cei care sunt in cauatarea unui loc de munca, vedeți in randurile…

- Compania olandeza Philips va incepe un plan de restructurare, a schimbat o parte din conducere și va reduce efectivele cu 4.000 de oameni, pentru a-și imbunatați situația financiara. Capitalizarea de piața a companiei a scazut cu 70% in ultimul an, din cauza unor aparate medicale respiratorii cu defecte…

- Volumul total de PC-uri livrate la nivel mondial in al treilea trimestru al anului 2022 s-a ridicat la 68 de milioane de unitați, ceea ce reprezinta o scadere cu 19,5% fața de trimestrul al treilea din 2021, conform rezultatelor preliminare date publicitații de Gartner. Acesta reprezinta cel mai puternic…

- Dupa pandemia care a adus o nesperata crestere pentru producatorii de PC-uri, acestia au acum de infruntat conditii economie globale neprielnice si, drept urmare, piata a scazut in al treilea trimestru, conform IDC, cu 15 procente. In total, au fost livrate 74,2 milioane de PC-uri. Lenovo, care ramane…

- A doua cea mai puternica platforma de tranzacții cu criptomonede din lume, Ethereum, va face astazi o transformare majora care va reduce consumul de energie necesara pentru crearea de noi monede și efectuarea tranzacțiilor cu 99,9%, potrivit dezvoltatorilor, informeaza Reuters.

- Prețul petrolului a scazut puternic miercuri, pe fondul ingrijorarilor legate de cerere, in timp ce acțiunile de pe Wall Street au crescut ușor dupa pierderile recente. Contractele futures pentru țițeiul Brent au atins cel mai scazut nivel de la inceputul lunii februarie. Anterior, datele au aratat…