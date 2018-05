Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor a constatat, acum doi ani, ca Romania a pierdut peste 500 de milioane de euro din cauza deciziilor paguboase luate de mai multi directori ai Companiei de Autostrazi in relatie cu firma americana Bechtel, care ar fi trebuit sa construiasca Autostrada Transilvania. Desi…

- Intr-o recenta vizita de lucru la Roman, președintele Consiliului județean Neamț, domnul Ionel Arsene, referindu-se la posibilitatea ca municipiul Roman sa se retraga din Asociația de Dezvoltare Intercomunitara ECO NEAMȚ pentru a adera la Asociația Regionala pentru Servicii de Apa și Canal Iași, a indemnat…

- Cei de la Volkswagen au fost grav afactați de celebrul scandal Dieselgate, iar compania cauta o revenire puternica pe piața. In acest sens, Volkswagen a anunțat ca iși va modifica sigla in anul 2019, an in care va intra intr-o noua era și va promova intens noile vehicule electrice. Citește…

- Lidl iși avertizeaza clienții in legatura cu o tentativa de frauda ce circula pe diverse rețele sociale. Utilizatorilor li se promite un voucher gratuit de 500 de dolari și sunt indemnați sa dea click pe o pagina web ce nu aparține companiei, potrivit Hotnews.ro. Oferta „NOI OFERIM VOUCHER GRATUIT 500$…

- Tammie Jo Shults, in varsta de 56 de ani, este eroina zborului 1380 al companiei Southwest Airlines ce a aterizat de urgenta, marti, la Philadelphia. Ea se afla la mansa aeronavei Boeing 737-700 si a evitat o catastrofa aviatica, dupa ce unul dintre cele doua motoare a explodat.

- Alexander Nix, CEO-ul Cambridge Analytica a prezentat, in septembrie 2016, la o conferinta internationala din New York, „abordarea revolutionara“ prin care a coordonat campania senatorului Ted Cruz. Metodele companiei, care acum sunt considerate ca fiind extrem de controversate, au trecut neobservate…

- Compania Transgaz a castigat concursul de privatizare a intreprinderii de stat din Republica Moldova, Vestmoldtransgaz, anuntul fiind facut de premierul moldovean Pavel Filip in cadrul intrevederii cu premierul Romaniei, Viorica Dancila.