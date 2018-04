Stiri pe aceeasi tema

- Croatul Ivo Karlovic, nr. 88 mondial, l-a invins sambata in trei seturi, 3-6, 6-2, 6-3, pe australianul Nick Kyrgios, nr.24 mondial si cap de serie nr. 4, in sferturile turneului ATP de la Houston (Texas), devenind, la 39 de ani, cel mai in varsta jucator care ajunge in semifinalele unei competitii.…

- Deputatul PMP, Ionut Simionca, a depus in Parlament o propunere legislativa prin care sa ii ajute pe beneficiarii de ajutor social apti de munca sa isi gaseasca un serviciu in cel mai scurt timp, se arata intr-un comunicat de presa remis agentiei MEDIAFAX. “Am depus la Camera Deputatilor…

- Tenismanul spaniol Fernando Verdasco, al cincilea favorit, a fost invins de americanul Denis Kudla, cu 6-4, 7-6 (7/4), luni, in prima runda a turneului ATP pe zgura de la Houston (Texas), dotat cu premii totale de 557.050 dolari. Verdasco (34 ani, 36 ATP), campion la Houston in 2014, castigase singurul…

- Americanca Carly Lloyd a inscris, duminica la Houston (Texas), cel de-al 100-lea sau gol la echipa nationala de fotbal a Statelor Unite cu ocazia meciului amical castigat cu 6-2 in fata Mexicului. Lloyd, in varsta de 35 de ani, a permis SUA sa treaca in avantaj in min.34, preluand conducerea cu 3-2.…

- "Am semnat acordul bilateral de incepere a procesului de infratire a Municipiului Iasi cu City of Houston, Texas, impreuna cu omologul meu din Houston, Sylvester Turner", a anuntat primarul Mihai Chirica pe contul sau de Facebook.

- Melanie Griffith, fosta soție a lui Antonio Banderas, este de nerecunoscut. Celebra actrița nu mai seamana cu diva care stralucea la brațul lui Antonio Banderas, ea marturisind ca a fost supusa recent unei intervenții chirurgicale care i-a schimbat infațișarea. ”Am fost supusa unei interventii chirurgicale…

- Doua persoane au fost transportate la spital, in urma exploziei urmata de un incendiu la o conducta a unei statii de pompare a gazelor din localitatea Hurezani, opt masini ale angajatilor si acoperisul sediului administrativ fiind distruse, a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al Inspectoratului…