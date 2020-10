House of Talent luptă împotriva bullying-ului Cei zece content creators TRU vorbesc despre acest fenomen foarte des intalnit, atat in Romania, cat și in intreaga lume. Deși acest subiect nu este nou, cei zece content creators au decis sa iasa in fața și sa vorbeasca despre bullying, deoarece in ultimele saptamani au fost viralizate pe rețelele de socializare doua astfel de episoade ce au la baza agresiunea. Dupa ce in urma cu trei luni House of Talent a devenit internațional și a lansat in parteneriat cu label-ul Cat Music House of Talent by TRU [The Real You], grupul de influencers vorbește deschis despre fenomenul bullying. Cei zece content… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Campania electorala arata ca s-a ajuns nu la critica intre contracandidați, ci la insulte pentru electorat. Sunt stigmatizați cetațenii pentru ca nu voteaza cu cine vor candidații!Saptamana viitoare, in noaptea zilei de 27 septembrie, se va incheia povestea trista a alegerilor locale din 2020. Trista…

- Candidatul FIN-PSL la Primaria Capitalei, Ilan Laufer, crede ca actuala campania electorala, votul și redeschiderea școlilor vor fi ca un cocktail Molotov aruncat „pe o casa de lemn putrezita in care ne aflam toți romanii”.Citește și: Noi reguli pentru asimptomatici! Ministrul Sanatații a…

- Liderul deputatilor PNL, Florin Roman, anunta ca grupul deputatilor liberali nu participa la votul asupra motiunii de cenzura, "pe care PSD a transformat-o intr-un ghem de minciuni". "PNL nu gireaza acest demers politicianist al baronilor PSD, unul iresponsabil, neconstitutional si impotriva intereselor…

- La nivel național, pana la finalul saptamanii trecute, 5,4 % dintre persoanele infectate cu SARS COV2 de la inceputul pandemiei erau cadre medicale. Adica 4.266 de cadre medicale se infectasera cu coronavirus, cele mai multe dintre ele in timpul exercitarii profesiei. Și-au facut datoria, chiar daca…

- Compartimentul Relații cu Publicul al Spitalului Clinic Județean (SCJ) Mureș, a transmis miercuri, 26 august, prin intermediul unui comunicat de presa, faptul ca dupa 6 luni de la primul caz de COVID-19 in Romania, spitalul targumureșean ramane in prima linie de lupta impotriva noului coronavirus. La…

- Ministrul Predoiu este lider in lupta impotriva coruptiei si a crimei organizate, susține ambasadorul SUA la București, Adrian Zuckerman, laudand „eforturile neobosite” ale ministrului Justiției „de a corecta regresele inregistrate in aplicarea statului de drept sub guvernul anterior”. Ambasadorul Adrian…

- Agenția internaționala de presa AFP scrie despre faptul ca Romania se lupta nu doar impotriva noului coronavirus ci și impotriva teoriilor complotului și a persoanelor care nu cred in existența sau pericolul reprezentat de COVID-19.Citește și: Darius Valcov a fost condamnat la 6 ani și 6 luni…

- Agenda activitaților planificate se intinde pe o perioada de 10 zile, și va debuta cu o conferința susținuta on-line. Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania (APAH-RO) va marca și in acest an Ziua Mondiala de Lupta impotriva Hepatitelor, stabilita pentru data de 28 iulie. In acest…