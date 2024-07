Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu (56 ani), tehnicianul celor de la CFR Cluj, cunoscut pentru organizarea defensiva, s-a aratat dezamagit de modul in care „feroviarii” au stat atat in aceasta seara, cu Rapid, 2-2, cat și in partida de etapa trecuta cu Dinamo, caștigata de trupa din Gruia cu 3-2. CFR Cluj a condus in doua…

- CFR a reușit un egal, 2-2, in Giulești, in fața Rapidului. Au marcat: Rrahmani 54 (pen.), Hasani 90+7 / Birligea 28, Michael 76Dupa un meci relativ echilibrat, in care bucureștenii au avut mai mult inițiativa, echipa lui Dan Petrescu reușește sa obțina doar un punct, deși a condus de doua ori (1-0 și…

- Meciul vedeta al etapei #2 din Superliga se joaca sambata seara pe Giulești. Rapid - CFR Cluj este duelul echipelor care lupta și in actualul sezon la caștigarea campionatului. Confruntarea i-a fost incredințata arbitrului Istvan Kovacs, gafeurul sezonului trecut, „centralul” avand cele mai multe erori…

- Elvetienii au reusit sa deschida scorul prin Breel Embolo (75), dar Anglia a egalat rapid, prin Bukayo Saka (80). Meciul a intrat in prelungiri, acolo unde Anglia s-a impus și s-a calificat in semifinalele Campionatului European. In meciul de la Dortmund urmeaza sa intalneasca invingatoarea duelului…

- Romania spune adio Campionatului European! Echipa naționala a fost invinsa și eliminata de la Euro 2024 de Olanda, 0-3. Gakpo (20) și Malen (83, 90+2) au marcat golurile batavilor care se califica in sferturile de finala. Reporterii GSP au fost pe stadion și va prezinta cele mai interesante detalii…

- Ungaria a caștigat dramatic meciul cu Scoția, 1-0, gol marcat in 90+10 de catre Kevin Csoboth # Maghiarii sunt pe trei in grupa și au șanse sa se califice in optimile Euro 2024, acolo unde pot da chiar peste Romania, daca „tricolorii” caștiga grupa! Reporterii GSP au fost pe stadion și va prezinta cele…

- Echipa naționala a Romaniei a pierdut cel de-al doilea meci de la Campionatul European, 0-2 cu Belgia, dar chiar și așa are șanse sa se califice in optimile Euro. E obligatoriu sa caștigam puncte cu Slovacia pentru a merge mai departe. Reporterii GSP au fost pe stadionul din Koln și va prezinta cele…

- Peste 35.000 de romani au fost la meciul de debut al echipei naționale la Euro 2024, Romania - Ucraina 3-0. O atmosfera fabuloasa, mult pe ce a fost la meciul de deschidere, dintre Germania și Scoția. Reporterii GSP au fost pe stadion și va prezinta cele mai interesante detalii vazute la fața locului.…