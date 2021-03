Hoțul unui autoturism, lovit de o mașină când fugea de polițiști în Timișoara Polițiștii de la secția 3 au intrat in alerta dupa ce, ieri, au fost sesizați ca un autoturism a fost sustras de pe strada Eternitații din Timișoara. Mașina a fost data in consemn, in jurul orei 21:00, autoturismul fiind depistat in trafic pe strada Amurgului. Cand polițiștii Secției 5 Timișoara au facut semn mașinii sa opreasca, din […] Articolul Hoțul unui autoturism, lovit de o mașina cand fugea de polițiști in Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

