Hoțul strigă hoțul! Umilință totală pentru PSD: Fac totul de dragul alegerilor din septembrie Ministrul Sanatatii este de parere ca motiunea de cenzura este un instrument politic care nu trebuia folosit "fara a avea o baza reala", in contextul pandemiei prelungite, "doar pentru a castiga un congres sau de dragul unor voturi la alegerile din septembrie". "Motiunea de cenzura e un instrument politic intr-un anumit context politic. Nu cred ca era nici contextul si nu cred ca trebuia folosit acest instrument fara a avea o baza reala. Sa spun plastic 'hotul striga hotul'. Suntem intr-o faza a pandemiei prelungita. Contextul politic a grabit un pic si momentul in care noi trebuia sa fim axati… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

