Hoțul din Suplai prins de polițiștii din Ileanda Banuit de furt calificat, identificat și cercetat de polițiști. La data de 28 iulie a.c., in urma investigațiilor efectuate, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ileanda au identificat și cercetat un barbat de 34 de ani, din localitatea Suplai, județul Bistrița Nasaud, banuit de comiterea infracțiunii de furt calificat. Din cercetari a reieșit ca, in noaptea de 27 spre 28 iulie a.c., barbatul de 34 de ani ar fi patruns prin efracție intr-o locuința din localitatea Poiana Blenchii, de unde ar fi sustras un televizor, un hidrofor, un aragaz cu butelia aferenta, un geamantan ce conținea mai multe… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 29 iulie a.c., la ora 21.20, in localitatea Creaca, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Hida, aflandu-se in exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit in trafic pentru control un autoturism, condus de un barbat de 31 de ani, din municipiul Zalau. In urma verificarilor efectuate, polițiștii…

- Activitațile specifice, desfașurate de polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Bogdan Voda, au condus la identificarea unui barbat din Stramtura, banuit de comiterea infracțiunii de furt calificat. In baza probatoriului administrat, fața de acesta a fost dispusa masura reținerii pentru 24 de ore. In fapt,…

- La data de 9 iulie a.c., in urma investigațiilor efectuate, polițiștii Secției nr.3 Poliție Rurala Jibou – Postul de Poliție Somes-Odorhei au identificat și cercetat o femeie de 47 de ani, din localitatea Domnin, județul Salaj, banuita de savarșirea infracțiunii de furt calificat. Din cercetarile efectuate…

- Joi, 4 iulie a.c., la ora 23.15, in localitatea Ban, polițiștii Secției nr. 6 Poliție Rurala Crasna au oprit in trafic pentru control un autoturism, condus de un localnic de 38 de ani. In urma testarii cu aparatul etilotest, s-a constatat ca barbatul prezenta o concentrație alcoolica de 0,48 mg/l alcool…

- Un tanar din Domnești s-a ales, duminica, cu dosar penal, dupa ce polițiștii au aflat ca deține nelegal la domiciliul sau o arma de tir sportiv, cu care a impușcat mai multe pasari. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, la data de 30 iunie, polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, impreuna…

- Polițiștii din cadrul Secției nr. 11 Rurala Zatreni au reținut, ieri, 3 persoane banuite de comiterea infracțiunii de furt calificat. Un barbat a anunțat prin 112 ca, in noaptea de 23 spre 24 iunie, persoane necunoscute ar fi sustras din anexele unei instituții, doua motofierastraie și 10 litri de motorina.…

- Banuit ca ar fi sustras 1.500 de lei, uitați de un barbat in fanta unui bancomat, identificat și cercetat de polițiștii de investigații criminale – prejudiciu recuperat. La data de 4 iunie a.c., in urma investigațiilor efectuate, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului…

- La data de 2 mai a.c., in urma activitaților investigativ-operative desfașurate, polițiștii Postului de Poliție Balan au identificat și cercetat un tanar de 18 ani, din localitatea Balan, județul Salaj. Din cercetari a reieșit ca, in cursul lunii februarie a.c., tanarul in cauza ar fi patruns in incinta…