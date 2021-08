Un barbat din judet a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru savarsirea infractiunii de furt. Dosarul penal intocmit pe numele barbatului in varsta de 48 de ani se afla in lucru la Biroul de Investigatii Criminale Iasi. Din cercetarile efectuate pana in prezent s-a constatat ca, la data de 14 august 2021, in timp ce se afla intr-o statie de tramvai din municipiu, inculpatul ar fi sustras o suma de bani din buzunarul unui rucsac purtat in spate de o persoana. Barbatul cercetat ar fi sustras suma de 700 de lei, iar ulterior s-a facut nevazut. In urma unui apel la 112, politistii…