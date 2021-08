Hoţul care nu a spart niciodată vreun lacăt sau o uşă Un hot a reusit sa comita trei spargeri fara sa forteze macar un geam. El a profitat pur si simplu de usile lasate deschise in fata lui. Nu a furat mare lucru, dar Adrian Ruja ar putea ajunge dupa gratii pentru mai bine de 5 ani. Furturile au fost comise in decursul a trei saptamani, in perioada mai-iunie 2018. Pe 13 mai, Ruja a intrat linistit, la pranz, in casa lui M.P. Aceasta lasase poarta si usa neincuiate. Ruja a plecat cu un laptop Asus, cu tot cu mouse, incarcator si o tripla electrica, in valoare totala de 2.500 lei. Pe 29 mai, a intrat intr-un salon de infrumusetare din chiar buricul… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

