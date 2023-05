Stiri pe aceeasi tema

- Interlopul Daniel Gabriel Husein, zis Dasaev, a fost condamnat la 12 ani de inchisoare cu executare, dupa ce in 2018 a injunghiat doi baschetbaliști americani intr-un local din Braila. Sentința nu este definitiva, insa.

- Un moldovean a fost condamnat la 2 ani de inchisoare cu suspendare și cu amenda in suma de 100 000 lei dupa ce a incercat sa ofere mita unui polițist de frontiera. Instanța de judecata l-a recunoscut vinovat pe un locuitor al raionului Ceadir-Lunga, care, pe perioada suspendarii pedepsei nu are dreptul…

- Dumitru Silvestru Șoșoaca a fost condamnat pentru ultraj, dupa ce, in urma cu un an și jumatate, a agresat un polițist, in scandalul cu o echipa a postului de televiziune Rai Uno, arata o decizie a instanței din 28 aprilie. El a primit de 180 de zile „amenda-inchisoare” și trebuie sa achite statului…

- Un tanar de 26 de ani din Campia Turzii a scapat de inchisoare, dupa ce a fost prins la volan fara permis de conducere, instanța din Turda apreciind sinceritatea acestuia, care a recunoscut fapta savarșita, chiar daca el mai avea o condamnare la activ, pentru aceeași fapta, facuta in strainatate. Tanarul…

- Un barbat in varsta de 32 de ani, a fost recunoscut vinovat pentru savarșirea a patru episoade de nesupunere prin violența, cerințelor administrației penitenciarului stabilindu-i-se o pedeapsa sub forma de inchisoare pe un termen de 5 ani, cu executarea pedepsei in penitenciar de tip inchis. Astfel,…

- Un barbat in varsta de 38 de ani, din raionul Rașcani, a fost condamnat la inchisoare pe un termen de 10 ani și 6 luni, cu executare pedepsei in penitenciar de tip inchis, pentru tentativa de omor. Sentința a fost pronunțata de Judecatoria Chișinau, sediul Buiucani, relateaza Jurnal.md . Astfel, potrivit…

- IPJ Timiș a anunțat ca la data de 20 martie 2023, in urma schimbului de date și informații cu autoritațile din Italia, a fost depistat un barbat, in varsta de 42 de ani, urmarit internațional, cautat in baza unui mandat european de arestare emis de autoritațile romane. Este vorba de Iulian Boț, zis…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a dat luni, 13 martie, sentința definitiva in dosarul de corupție in care a fost implicat, printre alții, Sorin Muntean, fostul șef al Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. Acesta va fi inchis 4 ani și 8 luni.