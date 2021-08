Stiri pe aceeasi tema

- Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Baia Mare au dispus recent punerea in miscare a actiunii penale impotriva unui barbat pentru savarsirea infractiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere, conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului si furt in scop de folosinta.…

- La data de 4 august a.c., politistii din cadrul Sectiei nr. 4 Politie Iasi, cu sprijinul Serviciului de Actiuni Speciale Iasi, au efectuat o perchezitie domiciliara, in municipiul Iasi, in cadrul unui dosar penal de furt calificat. Din investigatiile efectuate pana in prezent, s-a constatat faptul ca…

- Politistii din cadrul Sectiei nr. 3 Politie Iasi au identificat un barbat de 47 de ani, banuit de furt. Din investigatiile efectuate pana in prezent, s-a constatat faptul ca la data de 7 iulie, acesta ar fi sustras trei genti de dama dintr-un magazin din municipiul Iasi, cauzand un prejudiciu de aproximativ…

- In perioada 15-18 iulie, polițiștii rutieri, de ordine publica, de investigare a criminalitații economice si actiuni speciale au executat o acțiune, avand ca principale obiective cresterea gradului de disciplina rutiera, prevenirea si combaterea faptelor din domeniul silvic si combaterea contrabandei…

- Politistii din cadrul Sectiei nr. 8 Politie Rurala Letcani, cu sprijinul Serviciului de Actiuni Speciale Iasi, au efectuat doua perchezitii domiciliare, in comuna Dumesti, in cadrul unui dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de talharie calificata. Din investigatiile…

- La data de 13 mai 2021, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Aiud, cu sprijinul polițiștilor Secției 6 de Poliție Rurala Jidvei, au reținut un tanar de 26 de ani, din comuna Cetatea de Balta, care este banuit ca, in noaptea de 06/07 mai 2021, impreuna cu un tanar de 31 de ani, din comuna Iara, județul…