Hotul care a sustras un telefon de la un cetatean din Merei…a fost prins!

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Vrancea a furat bijuterii de 35.000 de lei din Arad și a fost prins in scurt timp. „La data de 5 august a.c., in jurul orei 22.30, polițiștii Secției 1 Vlaicu au fost sesizați despre un furt de bijuterii, dintr-un imobil din municipiu, cauzand un prejudiciu de aproximativ 35.000 de lei.…

- Un tanar, de 32 de ani, din Sopot, a fost reținut de polițiștii Sectiei 5 Craiova pentru infracțiunile de furt si furt calificat. Acesta este banuit ca, in noaptea de 8-9 iulie, ar fi patruns intr-un autoturism ce se afla parcat pe strada Calea Severinului. De aici ar fi sustras un telefon mobil. Pe…

- Un tanar de 22 de ani a decedat dupa ce s-a rasturnat cu un motostivuitor, in timp ce incarca un camion, la o societate comerciala din localitatea Berceni, Prahova, conform Agerpres."La data de 4 august, in jurul orei 12,30, politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Valea Calugareasca au fost…

- La data de 2 august 2023, polițiștii de investigații criminale din Sebeș au identificat un barbat de 30 de ani, din municipiul Sebeș, ca persoana banuita de savarșirea unei infracțiuni de furt, fapta care a fost sesizata poliției la data de 15 iulie 2023. Se pare ca, in noaptea de 14/15 iulie 2023,…

- Hoțul care a terorizat Valea Mureșului a fost prins la Ilteu. In cursul nopții de 31 iulie, in jurul orei 01.00, polițiștii Secției 8 Rurala Savarșin au fost sesizați ca pe o strada din Ilteu este o persoana cu un bagaj voluminos, banuit de furt. „In urma deplasarii la fața locului, a fost depistat…

- La data de 20 iulie a.c., polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Band au reținut un barbat de 28 de ani, banuit de savarșirea infracțiunii de furt calificat, fapta prevazuta și pedepsita de Codul penal. Din cercetari a reieșit ca, la data de 17 iulie a.c., acesta ar fi patruns in incinta unei societați…

- Un individ care a pandit un iesean ce iesea dintr-un amanet si i-a furat banii a fost depistat de catre politisti. Hotul l-a lovit inainte de a-i smulge banii din mana. “Politistii Sectiei 4 Politie (Tatarasi, n.r.) au identificat si condus la cercetari un tanar, banuit de comiterea, la data de 19…

- Un tanar cu cetatenie turca a fost retinut, duminica, dupa ce a fost prins conducand un autoturism, pe o strada din orasul Voluntari, in timp ce se afla sub influenta stupefiantelor, aparatul drugtest, indicand in cazul sau prezenta in organism a patru substante psihoactive. In plus, barbatul nu are…