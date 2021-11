Stiri pe aceeasi tema

- In stațiunea Straja nu vin doar turiștii, ci și hoții. Camera de supraveghere a celui mai inalt telescaun din statiunea Straja i-a surprins pe aceștia in momentul in care furau cablurile de cupru aflate la o altitudine de 1.800 de metri. Hoții au reușit sa ia firele unei aparaturi nefuncționale de anul…

- Hoții au furat cablurile din cupru de la telescaunul din Straja: Pagube de zeci de mii de euro Hoții au furat cablurile din cupru de la telescaunul din Straja: Pagube de zeci de mii de euro Camera de control a celui mai inalt telescaun din stațiunea Straja a fost vandalizata de niste hoti. Chiar daca…

- Seiful unei firme de curierat de langa Timisoara a fost spart, in noaptea de marti spre miercuri, iar hotii ar fi furat aproximativ 100.000 de euro. Politistii au deschis dosar penal pentru furt calificat si incearca sa afle cine a dat spargerea. "Azi-dimineata, in jurul orei 04:30, politistii Sectiei…

- Un padurar din județul Suceava a fost batut cu parul, dupa ce a surprins un grup care strangea lemn de fag cu caruțele, transmite Realitatea Plus. Hoții au disparut din padure imediat dupa conflict. Polițiștii au pornit pe urmele lor și au inceput audierile.Padurarul a povestit ca este vorba de 16 persoane…

- „Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 2 Poliție au reținut pentru 24 de ore doi tineri, de 23 și 19 ani, cercetați pentru savârșirea infracțiunii de furt calificat. În fapt, polițiștii…

- Miercuri, 29 septembrie, ora 14.21, polițiștii baimareni au fost sesizați cu privire la faptul ca in noaptea de 28/29 septembrie, s-au sustras aproximativ 50 ml de cablu din cupru, cauzand nefuncționarea liniilor telefonice și a internetului a abonaților societații din comuna Groși – Satul Nou de Jos.…

- A ieșit la iveala filmul unui jaf ca in filmele de acțiune! „Pațitul” a fost tocmai un șef al Fiscului, aflat in vacanța, in Thailanda. Hoții l-au ușurat de 500.000 euro – ținuți la pastrare intr-un seif care cantarea aproape o tona. S-a intamplat in Caras-Severin. Un șef al Fiscului a fost pradat in…