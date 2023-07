Hoții sunt inspirați și vara! Metoda „ochelarii de soare uitați”, tehnică de furt Metoda „ochelarii de soare uitați” presupune prezența a doi sau mai mulți hoți și este folosita in special pe la terase și restaurante. Unul dintre aceștia arunca o pereche de ochelari pe jos, iar daca turistul se intoarce sa ii ridice, un alt hoț ii fura repede ruscacul sau obiectele aflate pe masa. „Era un domn de aproximativ 1,80 m inalțime, era probabil de naționalitate indiana, purta o camașa verde și era robust. A scapat o pereche de ochelari de soare pe podea, dar a continuat sa mearga. Prietenul meu care l-a observat, l-a strigat de mai multe ori, dar nu a raspuns, așa ca a luat ochelarii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

