- TRADIȚIE… Programul social “Ghetuțele Sfantului Nicolae” continua și in acest an. Parintele Andrei Zagan ii invita luni, 5 decembrie, la ora 16:00, pe copiii din parohie la intalnirea cu Moș Nicolae. “Vom oferi peste 150 de perechi de ghetuțe pentru copiii care vor sa se inscrie in acest program. Copiii…

- PROIECT… Echipa Asociației „Buna Ziua, Copii din Romania” (BZCR) formata dintr-un asistent social, un psiholog și voluntari, a organizat in luna noiembrie, in zece unitați de invațamant din Barlad, ateliere privind incluziunea copiilor cu dizabilitați. Aceste activitați fac parte din cadrul proiectului…

- Una dintre companiile-simbol din Romania, celebra inca din perioada interbelica, risca sa dea faliment. Deocamdata, fabrica și-a incetat activitatea, iar perspectivele sunt sumbre. Compania Clujana și-a oprit activitatea, dupa 111 ani de existența. Fabrica inființata la Cluj inca din 1911 se afla in…

- INVITATIE… „Laboratorul curiozitatii” ajunge, saptamana urmatoare, in Vaslui, la Muzeul Judetean „Stefan cel Mare”. Copiii cu varste intre 5 si 14 ani vor avea parte de o experienta educationala non-formala inedita, care le va deschide simturile pentru stiinta. Acestia vor avea ocazia sa descopere cum…

- LAUDABIL… Copiii din satul Ghermanesti au confirmat prin reactiile lor, faptul ca a fost, intr-adevar, o idee excelenta aducerea la Ziua Satului a unui teatru de papusi. Pe scena in aer liber din proximitatea Primariei, papusile manuite de trupa Teatrului de Papusi din cadrul Centrului Cultural Podul…

- TUPEU… Cu ajutorul unui flex cu acumulatori și la adapostul intunericului, hoții au acționat, noaptea trecuta, in parcarea din spatele fostului magazin Elvila. Au ridicat, pe cric, doua autoturisme și le-au furat catalizatoarele. Vorbim despre un BMW X5 și un Mercedes C180, ambele alimentate cu motoare…

- SUPER POLITISTUL…. In fiecare zi, oameni simpli scriu povesti de viata frumoase, care vor ramane pentru multa vreme in inima si amintirile noastre, ale tuturor. Eroul povestii noastre de viata este astazi Omar, un ofiter de politie de nationalitate italiana din cadrul Agentiei Europene Frontex, care,…

- LA RACOARE… Cei patru tineri din Barlad, cercetați pentru furt calificat, dupa ce au creat un prejudiciu de peste 50.000 de lei, raman in arest. Magistrații de la Tribunalul Vaslui au respins contestația formulata la decizia Judecatoriei Barlad, prin care acestia au fost trimisi in arest preventiv…