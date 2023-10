Hoții profită de războiul din Israel! Nouă metodă de furt apărută în România - Poliția vine cu sfaturi pentru a nu cădea în plasa infractorilor Hoții profita de razboiul din Israel! Noua metoda de furt aoaruta in Romania - Poliția vine cu sfaturi pentru a nu cadea in plasa infractorilor O femeie din judetul Sibiu a sesizat Politia, povestind ca a fost abordata de doua persoane care sustineau ca sunt din Israel si vor sa-i doneze aparatura medicala. Erau doi barbati, care se deplasau cu o masina si care erau politicosi, dar excesiv de insistenti ca femeie sa ii conduca la locuinta ei. Femeia a refuzat, iar intr-un final cei doi au disparut. Politistii precizeaza ca este un mod de operare al spargatorilor de locuinte. O femeie… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din judetul Sibiu a sesizat Politia, povestind ca a fost abordata de doua persoane care sustineau ca sunt din Israel si vor sa-i doneze aparatura medicala. Erau doi barbati, care se deplasau cu o masina si care erau politicosi, dar excesiv de insistenti ca femeie sa ii conduca la locuinta ei.…

- In viziunea bookmakerilor, Romania și Israel au șanse egale pentru calificarea la EURO 2024. Elveția este marea favorita a grupei I, in timp ce Kosovo e vazuta doar cu șanse matematice. Romania - Andorra se joaca azi, de la 21:45, pe Arena Naționala. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe…

- Razboiul pornit de militanții Hamas a dat peste cap viețile a sute de mii de persoane. O profesoara din Romania, stabilita in Israel a povestit ca fiul ei a fost luat la razboi. Ulterior, femeia a vorbit și despre realitatea vieții civililor in Israel in prezent.

- O grupare internationala de trafic de heroina dinspre Orientul Mijlociu spre Europa de Vest a fost destructurata pe teritoriul Romaniei. Gruparea, formata din romani si straini coordonati de un turc stabilit in Romania, ducea drogurile in Ucraina. Peste 180 de kilograme de heroina au fost descoperite…

- O femeie de 70 de ani din Simeria, judetul Hunedoara, a fost ucisa in locuinta de fostul concubin al fiicei sale. Barbatul a reusit sa fuga, iar acum este cautat de politisti.„Politia orasului Simeria a fost sesizata de o femeie de 51 de ani, din Simeria, cu privire la faptul ca, in momentul in care…

- Cine este omul din spatele efectelor speciale pentru filmul 'Puterea Probabilitații' regizat de moldoveniMihai Reti din București, Romania, este omul din spatele efectelor speciale din centrul Chișinaului pentru filmul „Puterea Probabilitații” regizat de moldoveni, informeaza realitatea.md. CITESTE…