Hoții din dărâmături, bătuți și arestați în Turcia Autoritațile din Turcia au reținut cel puțin 98 de persoane, sub acuzația ca au furat din cladirile prabușite, camioane umanitare sau ca și-au insușit bunuri de la victimele cutremurelor produse luni. Potrivit unor surse de securitate, care au dorit sa-și pastreze anonimatul „din cauza restricțiilor impuse presei”, au fost efectuate investigații asupra a cel puțin 42 de suspecți in provincia Hatay, in sudul Turciei, pentru acuzații de jefuire a cladirilor avariate, potrivit Anadolu, citata de CNN. http://www.timisoarastiri.ro/wp-content/uploads/BrP3nsMopuz545Ny-1.mp4 Ca urmare, cel puțin 40 de… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol: timisoarastiri.ro

