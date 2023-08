Stiri pe aceeasi tema

- Introducerea de date si fotografii false in SUMAL – Sistemul Informational Integrat de Urmarire a Materialelor Lemnoase – va fi asimilata infractiunii de fals in declaratii si se va sanctiona cu inchisoare de pana la cinci ani, a declarat, ieri, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului, Apelor…

- Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii (CMN) a anunțat aprobarea derogarilor pentru ursul brun (Ursus arctos), in interesul sanatații și securitații publice.In data de 24 iulie 2023, Academia Romana – Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii (CMN) a aprobat pentru nivelul de prevenție un…

- Joi 20 iulie 2023, s-a desfașurat Conferința regionala dedicata promovarii campaniei naționale ”Reciclam in Romania” privind colectarea separata, organizata de catre Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor, la Arad. Campania are scopul de a responsabiliza populația cu privire la gestionarea și colectarea…

- Modificare importanta pentru șoferi! „Nicio instanța din Romania nu ii va mai putea condamna cu suspendare pe cei care ucid oameni pe drumurile țarii urcați bauți, drogați sau fara permis la volan”, transmite Robert Cazaniuc, parlamentar PSD și vicepreședinte al Senatului. „Legea Anastasia (denumita…

- Ruperea barajului din Ucraina a crescut riscul apariției holerei, un virus care se transmite prin apa. Guvernul Romaniei susține ca, deocamdata, nu exista pericol in țara noastra, dar totuși se monitorizeaza atent situația pentru ca in Ucraina, in Herson, ar fi aparut primele cazuri de soldați ruși…

- Fostul ministru al Mediului Tanczos Barna a semnat ordinul care prevede cotele de preventie la urs brun, in ultima sa zi la Ministerul Mediului.”In Tinutul Secuiesc, din 2016, numarul crescut de ursi a amenintat tot mai mult viata oamenilor si bunurile acestora. In ultimele 905 de zile, UDMR a lucrat…

- Comisia Europeana a anulat procedura de infringement la adresa Romaniei pentru neadoptarea si lipsa de comunicare a Programului national de combatere a poluarii atmosferice, a anuntat Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor.