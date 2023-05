Hoții de la casa de pariuri din Arad au fost prinși. Răsturnare URIAȘĂ de situație, ce s-a întâmplat, de fapt? Cei doi barbați care au jefuit o sala de jocuri de noroc din orasul aradean Chisineu-Cris, purtand cagule, au fost identificati si prinsi de catre politisti, primele informatii relevand ca ei i-ar fi avut complici chiar pe cei 2 clienti care, potrivit camrelor de supravegheri, pareau sa fie victime ale atacului. De altfel, potrivit reprezentantii Parchetului de pe langa Judecatoria Chisineu-Cris, chiar cei 2 așa-ziși clienți i-ar fi dat in vileag pe hoți, potrivit Agerpres. Ei au fost ridicati pentru audieri, ulterior primind mandate de retinere pentru 24 de ore. Complicii sunt doi clienti care… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

