Hoții dau atacul în păduri Polițiștii din cadrul Secției nr. 3 Poliție Rurala Butimanu au fost sesizați de un barbat cu privire la faptul ca este sustras material lemnos dintr-o padure de pe raza localitații Cojasca. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au identificat 24 de cioate, esența ulm și salcam, și doua vehicule cu tracțiune animala in care [...] Articolul Hoții dau atacul in paduri a aparut prima data pe Ziarul Dambovita - . Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

Sursa articol si foto: ziardambovita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Rurala Dragomirești, in urma cercetarilor efectuate sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviște, au reținut pentru 24 de ore un barbat, de 31 de ani, din Decindeni, banuit de savarșirea unor infracțiuni contra siguranței…

- Polițiștii din cadrul Secției nr.5 Poliție Rurala Voinești au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, in localitatea Malu cu Flori. In urma deplasarii la fața locului, polițiștii au constatat ca, pe drumul național 72A, in localitatea Malu cu Flori, s-a produs un eveniment rutier…

- Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale, sprijiniți de luptatori de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale și jandarmi, au pus in aplicare un mandat de percheziție domiciliara, in localitatea Costeștii din Vale, la o persoana, de 37 de ani, banuita de comiterea infracțiunii de furt calificat.…

- Polițiștii din cadrul Secției nr. 3 Poliție Rurala Butimanu au oprit pentru control, in localitatea Cornești, pe drumul național 1A, un autoturism condus de un barbat de 30 de ani.Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, acesta prezentand o alcoolemie cu o valoare de 1,01 mg/l alcool pur…

- In ziua de 31 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Secției de poliție rurala Parscov, impreuna cu reprezentanți ai ocolului silvic, au efectuat activitați in zona forestiera din in vederea verificarii legalitații exploatarilor de material lemnos. In apropierea fondului forestier polițiștii au depistat…

- Polițiștii din cadrul Secției nr. 5 Poliție Rurala Voinești au oprit pentru control, pe DJ 724, in localitatea Malu cu Flori, un autoturism condus de un barbat de 33 de ani, din Micloșanii Mici. Intrucat conducatorul auto emana halena alcoolice, polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest, acesta prezentand…

- Incidentul a avut loc, luni, la o școala din Band, județul Mureș. Profesorul a incercat sa intervina intre doi elevi care se bateau, insa a fost lovit ușor cu boxul metal din greșeala de unul dintre baieți, scrie ziarul local Infomureș. Atacul a avut loc intr-p pauza, cand profesorul de 51 de ani a…

- Camion incarcat cu lemne, depistat de polițiștii din Campeni in timp ce era descarcat intr-un alt loc decat cel specificat pe aviz Potrivit IPJ Alba, marți, 20 septembrie, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni, impreuna cu specialiștii silvici din cadrul Ocolului Silvic Horea Apuseni au depistat…