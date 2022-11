Hoții care au furat portofelul unei femei în plin centrul Timișoarei au fost prinși, dar sunt cercetați în libertate IPJ Timiș a anunțat ca, in urma cercetarilor efectuate de catre polițiștii de investigații criminale din cadrul Secției 1 Urbane Timișoara, au fost depistați cei doi barbați banuiți de furtul unui portofel in care se aflau 150 de lei si un card bancar cu pinul aferent, de pe care aceștia au reușit sa extraga suma […] Articolul Hoții care au furat portofelul unei femei in plin centrul Timișoarei au fost prinși, dar sunt cercetați in libertate a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

