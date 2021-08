Hoții au spart vila din Cannes a emirului Qatarului Patru persoane au patruns, in noaptea de joi spre vineri, in vila emirului Qatarului, Tamim bin Hamad al-Thani, de la Cannes, relateaza presa franceza, conform News.ro. Emirul nu era in locuinta, dar acolo se aflau alti membri ai familiei. Hotii au escaldat un zid si au furat mai multe obiecte de lux, intre care ceasuri. Familia seicului Hamad Ben Khalifa Al Thani, care a abdicat in 2013 in favoarea fiului sau, detine aceasta proprietate de 30 de hectare din 1995. The post Hoții au spart vila din Cannes a emirului Qatarului appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

