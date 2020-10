Hoții au spart un bancomat în comuna Păunești, dar nu au putut fura niciun ban In cursul nopții de vineri spre sambata, un bancomat din comuna Paunești, județul Vrancea, a fost distrus. Bancomatul se afla in incinta unei sucursale bancare, dar spargatorii nu au reușit sa fire niciun ban. Inițial, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) a anunțat ca ar fi fost sustrase sume de bani, dar in urma verificarilor s-a stabilit ca hoții nu au reușit sa fure nimic. Potrivit sursei citate, in jurul orei 4,00, IPJ Vrancea a fost sesizat, prin SNUAU 112, despre faptul ca, in comuna Paunesti, bancomatul din incinta sucursalei unei unitati bancare prezinta urme de distrugere.“Politistii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

