Hoții au spart sediul Consiliului Județean Galați. Mai multe birouri aveau ușile deschise, iar bunurile din interior au fost ravașite Poliția Galați anunța ca sediul Consiliului Județean a fost spart de hoți. Polițiștii au fost sesizați telefonic de un agent de paza, la ora 06:00, ca mai multe birouri au ușile deschise, iar bunurile din interior sunt ravașite. La data de 27 decembrie 2022, la ora 06:00, Secția 1 Poliție Galați a fost sesizata telefonic,

