- Cancelarul Angela Merkel a aparat marti sistemul de alerta din Germania, tara ce s-a confruntat cu inundatii 'care depasesc imaginatia' si al caror bilant s-a inrautatit, ajungand la 169 de morti in Germania si 200 in Europa, transmite AFP. Doar in landul Renania-Palatinat, inundatiile au…

- Bilanțul deceselor cauzate de inundațiie din vestul Europei a ajuns la 183. Doar in Germania au murit 156 de persoane unde precipitatii abundente de peste 100 de litri pe metru patrat au provocat inundatii.

- UPDATE, 17 iul, ora 10:30 – Bilantul victimelor in urma intemperiilor devastatoare in Germania a crescut sambata la cel putin 133 de morti in aceasta tara, ceea ce ridica la 153 numarul deceselor inregistrate in Germania si Belgia, doua state europene puternic afectate de fenomene meteorologice extreme…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, un mesaj de condoleanțe președintelui Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, prin care exprima “solidaritatea și compasiunea deplina ale Romaniei și ale romanilor cu Germania și increderea in puterea de refacere a comunitaților greu lovite”.

- Numarul morților din cauza inundațiilor din vestul Germaniei a crescut la 80, a anunțat ziarul Bild. Anterior s-a anunțat despre aproximativ 58 de victime ale vremii nefavorabile. Un reprezentant al poliției din orașul Koblenz a declarat ca 50 de persoane au decedat in landul federal Renania-Palatinat…

- Fostul international german Lothar Matthaus a criticat vineri in termeni duri tactica adoptata de selectionerul Germaniei, Joachim Loew, la EURO 2020, precum si schimbarile pe care acesta le-a gandit de la meci la meci, scrie DPA. Matthaus a opinat ca in prezent nu mai exista nicio legatura intre jucatori…

- Un lucru e clar, dupa acest Portugalia - Germania 2-4. Daca tot pleaca de pe banca nemților la finele acestui Euro, Joachim Low vrea sa faca lucrurile exact așa cum și-a croit el strategia pentru turneul final. Altadata deschis ideilor constructive venite din zona specialiștilor, Low le-a ignorat de…

- Un furt inedit de legume e investigat in Germania. 300 de kilograme de sparanghel au disparut, de pe camp. Hoții au strans recolta care se intindea pe 6 kilometri, in Sudul landului german Hessa.