Hoții au furat vinuri de la un broker în valoare de 500.000 de euro Aproximativ o suta de lazi de vinuri renumite, precum Petrus, Mouton-Rothschild sau Ausone, au fost furate de la domiciliul unui broker din Bordeaux, sud-vestul Frantei, valoarea pagubelor fiind estimata la aproximativ 500.000 de euro, a declarat vineri pentru AFP o sursa din politie, relateaza Agerpres. Citește și: Raportul BNR asupra inflației: 'Dinamica viitoare a preturilor administrate reprezinta o sursa sporita de incertitudini' Hotii au reusit sa creeze duminica o bresa in cladire fara a alerta vecinii si au intrat in pivnita, de unde au furat sticlele de vinuri scumpe,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conduita politicii fiscale si a celei de venituri isi pastreaza relevanta ca sursa apreciabila de riscuri pe intervalul de proiectie, se spune in Raportul trimestrial asupra inflatiei, relateaza Agerpres.Citește și: Pesta porcina lovește crunt China - Importurile de carne de porc ating un…

- Amelie, prima furtuna de toamna din Franta, a maturat coasa atlantica fara sa provoace victime, dar lasand in urma sa pagube materiale si numerosi copaci prabusiti.Si sud-estul Frantei a fost afectat de intemperii, ploi abundente si inundatii. Pe coasta atlantica Amelie s-a abatut de doua…

- Atacantul Kylian Mbappe a revenit in lotul echipei PSG dupa accidentarea suferita la 25 august, informeaza presa franceza, potrivit news.ro.Citește și: Digi 24 pe faraș! Amenda uriașa primita din partea CNA Mbappe s-a accidentat la coapsa stanga in meciul cu echipa Toulouse, scor 4-0,…

- In cele mai prestigioase vii din Burgundia, jandarmii patruleaza zi si noapte in timpul recoltatului pentru a-i descuraja pe hotii de struguri, "cu cat recolta este mai slaba, cu atat creste riscul de furt", sustine un viticultor francez, transmite AFP, potrivit Agerpres.Un ciorchine de aici,…

- De mii de ani, vinul a fost numit „licoarea zeilor”, stramosii nostri avand un adevarat cult pentru vița de vie și vin. Cu timpul, degustarea vinului a devenit o adevarata arta, somelierii din intreaga lume gasindu-i tot felul de arome, de la soc și iasomie, la tot soiul de fructe exotice și nu numai.…

- Astfel, anul trecut au fost construite în Cluj 7.130 de noi locuinte, de aproape patru ori mai multe decât în 2013, fiind la 63% din volumul din Capitala, unde tot anul trecut s-au livrat aproape 11.300 de locuinte, populatia fiind însa de cel putin 6-7 ori mai numeroasa în…

- Presedintele american Donald Trump a sosit sâmbata în Franta pentru un summit G7 ce se anunta tensionat si a carui desfasurare ar putea-o tulbura din nou, dupa ce vineri a lansat o noua serie de tweeturi de amenintare privind comertul international si taxarea gigantilor digitali americani…

- Avionul prezidential Air Force One a aterizat la miezul zilei pe aeroportul din Bordeaux, in sud-vestul Frantei, sub un soare stralucitor. Trump urmeaza sa-si continue calatoria la bordul unui avion mai mic spre Biarritz, eleganta statiune balneara unde summitul se va desfasura pana luni. Intalnirea…