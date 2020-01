Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 22 de ani s-a dat drept proprietarul unei mașini și a raspuns unui anunț postat pe Facebook prin care o persoana anunța ca a gasit cheile autovehiculului. Dupa ce a ajuns in posesia cheilor, tanarul a furat mașina.Un binevoitor care a gasit cheile pe strada a publicat un anunț…

- Barbatul care la inceputul lunii decembrie a furat o mașina de la un hotel din Drobeta Turnu Severin, iar apoi a facut „pana prostului”, a furat inclusiv tamaie și șuruburi pentru prins sicrie. De Craciun, același hoț a furat o mașina de sub nasul polițiștilor.Barbatul care a furat, in prima…

- Cantareata Andreea Antonescu, membra a celebrei trupe Andre, a fost victima unui jaf, luni, in Capitala. Masina sa, parcata pe o strada din Sectorul 1, a fost sparta, iar hotii au furat o valiza cu mai multe bunuri si un laptop.

- Politistii Biroului Rutier Baia Mare au intervenit in aceasta dimineata la un accident de circulatie produs pe bulevardul Republicii din municipiu, soldat cu ranirea unui baiat. “Primele verificari au relevat ca baiatul, de 9 ani, care traversa strada regulamentar, a fost acrosat de un autoturism al…

- O masina a ramas blocata in mocirla dupa ce pamantul de pe strada Tudor Arghezi s-a surpat sub ea.Un cititor ne informeaza pe pagina de facebook a Gazetei de Sud ca pe strada Tudor Arghezi, de pe Centura de Nord, pamantul s-a surpat sub o masina. 1 de 3 S-a surpat pamantul sub o masina pe strada Tudor…

- Accident in lant pe strada Mihai Viteazul din Capitala. Din primele informatii se cunoaste ca au fost implicate cel putin patru masini, printre care si un automobil al politiei.Revenim cu detalii.

- Potrivit IPJ Cluj, primele date anunțate prin apelul de urgența 112 au confirmat ca un pieton a fost accidentat de un autoturism pe str. Câmpului. Conform primelor verificari, un barbat de 43 de ani, din Cluj-Napoca, este cel care, în timp ce se deplasa cu un autovehicul, a surprins și…

- Ziarul Unirea FOTO. ACCIDENT pe DN1, la intrare in Sebeș, la Vințișoara. Mașina rasturnata cu roțile in sus, pe marginea șoselei Un accident rutier soldat, din fericire, doar cu pagube materiale, s-a produs sambata dupa-masa, la intrare in Sebeș, la Vințișoara, pe DN1. Din primele informații, un șofer…